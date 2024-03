- Garden Life : A Cozy Simulator arrive sur Switch

Publié le Vendredi 15 mars 2024 à 11:15:00 par Walid Hamadi

Après le PC et les consoles Sony et Microsoft, il ne manquait plus que la Nintendo Switch à conquérir pour Garden Life : A Cozy Simulator. C’est chose faite dès aujourd’hui. En plus de faire pousser vos propres fleurs et de veiller à la bonne santé de votre petit écosystème personnel, le jeu vous propose d’aménager et de décorer une parcelle communautaire à votre gré.Voyez ce que Cedric en avait pensé le mois dernier. Et si c’était la meilleure console pour jouer à ce doux jeu relaxant dans son véritable jardin ou sur son balcon dans la douceur de ce mois de mars ?