- Le jeu français Minishoot’ Adventures arrive sur Steam

Publié le Vendredi 15 mars 2024 à 11:45:00 par Walid Hamadi

Si Link tirait des lasers

Un bullet hell inspiré du premier the Legend of Zelda et avec un système de métroïdvania ? C’est la promesse du studio français SoulGame qui sort le 2 avril prochain son Minishoot’ Adventures sur Steam. Dans une suite de donjons, vous dirigez un petit mais rapide vaisseau spatial qui doit éviter les nombreux tirs de défense ennemis pour sauver ses amis.



Seules deux personnes ont développé ce shoot’em up qui regorge de dessins faits à la main. Il vous faudra développer le niveau de votre vaisseau et débloquer de nouveaux pouvoirs en battant des boss, le tout dans 3 modes de difficultés bien distincts rendant l’expérience exigeante pour les amateurs du genre ou agréable pour ceux qui n’ont pas encore des réflexes infernaux.



Pour vous rendre compte du travail fourni par SoulGame, voici le trailer de leur nouveau bébé.