- Bakery Simulator est disponible sur PlayStation

Publié le Lundi 18 mars 2024 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Vous allez enfin pouvoir tripoter des miches

Déjà sorti sur PC il y a plus de 4 ans et demi, puis sorti sur Xbox et Nintendo Switch quelques temps après, Bakery Simulator arrive enfin sur PlayStation.Il s'agit d'un jeu de simulation dans lequel vous allez apprendre à faire votre pain.Gestion de votre boulangerie, pétrissage des pâtes, cuisson...Il y a plein de recettes, plein d'ustensiles, plein d'ingrédients, plein d'outils pour faire du pain, des gâteaux, des pains au chocolat parce que chocolatine est un mot qui n'existe pas, des croissants, du Kloug, des doubitchous...