- Alone in the Dark, dans la vraie vie

Publié le Lundi 18 mars 2024 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Flippez pour de vrai

Alone in the Dark sort cette semaine, le 20 mars 2024 sur PC, PS5 et Xbox Series. Pour fêter ça, les développeurs ont décidé de recréer certaines ambiances du jeu dans un vrai manoir et de les faire vivre à quelques fans pour une expérience durant entre 60 et 90 minutes...Ils ont tiré, de cette expérience, une vidéo que nous vous partageons aujourd'hui.Pour rappel, ce reboot de la saga Alone in the Dark est signé THQ Nordic et vous permettra d'incarner Emily Hartwood (jouée par Jodie Comer - Killing Eve) et Edward Carnby (joué par David Harbour - Stranger Things).Le jeu se déroule dans les années 20, dans le sud des USA. Emily et Edward explorent une maison gothique... hantée.