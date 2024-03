(TEST) Trust Ybar GXT 923 Wireless, une très bonne souris gaming à petit prix

Publié le Lundi 18 mars 2024 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Bien pour débuter

Ne croyez pas votre ado qui vous réclame une souris à plus de 150 € pour débuter dans le jeu vidéo et faire carrière dans l'esport.Ne croyez pas les sites qui vous vantent les mérites d'une souris à plus de 200 boules en vous persuadant que c'est absolument ce qu'il vous faut alors que vous jouez très occasionnellement.Pour débuter, pour se faire les dents, une petite souris d'entrée de gamme, c'est largement suffisant.La preuve.