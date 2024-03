- Always in Mind : un jeu sur le coma

Publié le Lundi 18 mars 2024 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

C'est gai, ça

Dans Always in my mind, vous allez incarner Teddy, un jeune garçon de 12 ans qui est dans le coma. Il va explorer son subconscient et, aidé par un implant doté d'une IA, Teddy va tenter de s'échapper de ses carcans mentaux et ses prisons psychiques sous peine de rester bloqué là pour toujours...Always in my mind est un jeu de plateformes, mais aussi de puzzles et énigmes.Il est développé par Inevitable Studios.Une démo est disponible dès maintenant sur Steam