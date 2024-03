Zet Zillions, un roguelite à base de cartes, annoncé pour le 23 mai

Publié le Mardi 19 mars 2024 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Zé zet ?

Zet Zillions est un jeu développé par Ota Imon Studios et édité par Raw Fury. C'est un roguelite à base de cartes, donc de deck-builder (vous allez devoir décider de vos cartes et faire le meilleur jeu possible), qui sortira sur PC, via Steam , le 23 mai prochain. Une démo sera proposée dès le 25 mars.Dans ce jeu, vous allez explorer l'univers debout sur le dos de votre vaisseau-planète, baptisé le "Baby Violence". Le but est de trouver une nouvelle planète habitable pour l'humanité.Vous pourrez fusionner des cartes pour en créer de nouvelles, avec de nouveaux effets. Et bien entendu, vous récupèrerez de nouvelles cartes en combattant, vous en achèterez d'autres...On vous laisse découvrir le jeu en vidéo.