Highway Police Simulator annoncé pour septembre

Publié le Mardi 19 mars 2024 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Bad boys, bad boys...

Highway Police Simulator est un jeu dans lequel vous incarnez un flic de la route, en Amérique du Nord, à Caminora. En bagnole ou en hélico, vous allez répondre à des appels d'urgence et tenter d'arrêter contrevenants comme criminels.Le jeu proposera un monde ouvert. S'y dérouleront des événements aléatoires, tirés de vrais faits. Au QG, vous éplucherez les dossiers, reprendrez les affaires en cours, interrogerez les témoins... et puis vous partirez faire des contrôles, aider les accidentés, prendre part à des fusilldes...Bref, vous allez vivre la vie d'un flic américain...Plusieurs modes seront prévus, l'un casual, sans prise de tête, l'autre plus réaliste, plus porté sur la simulation.Enfin, un système de moralité, selon vos choix et décisions, influencera le déroulement du scénario.A sortir en septembre prochain, sur PC, PS5 et Xbox Series.