- Big Boy Boxing : Un nouveau trailer

Publié le Mercredi 5 juin 2024 à 11:00:00 par Clémentine Carrasqueira

Attention à ne pas avoir d'épine dans le pied

Développé par le studio indépendant Soupmasters, Big Boy Boxing se présente comme un jeu d'arcade complètement déjanté. Avec son style graphique cartoonesque et des adversaires plus originaux les uns que les autres, le jeu s'inspire grandement du célèbre hit sorti sur NES en 1987, Mike Tyson's Punch-Out!!Big Boy Boxing est un jeu solo où vous incarnez un boxeur qui n'a qu'une envie, devenir le plus grand des champions. Pour y arriver vous devrez vaincre vos adversaires mais attention ils ont tous une manière différente de vous mettre au tapis. Il vous faudra reconnaître les paternes et trouver les bonnes parades pour atteindre votre objectif.Bien qu' aucune date de sortie soit encore annoncée, une démo ainsi qu'un trailer sont déjà disponible et trouvable sur leur page Steam