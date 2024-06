- Pax Dei : Un accès anticipé à partir du 18 Juin 2024

Publié le Mercredi 5 juin 2024 à 10:45:00 par Clémentine Carrasqueira

Oyez, oyez, braves gens, damoiselles et damoiseaux !

Pax Dei est un jeu du type MMO RPG dans une ambiance médiévale fantastique. Les joueurs pourront explorer de larges espaces, récolter des ressources, compléter des donjons, construire des maisons et interargir entre eux pour évoluer.Pax Dei, bien que très attendu, est toujours en développement mais propose enfin un accès anticipé. En effet, pour un jeu massivement multijoueurs, il aurait été très compliqué de continuer à le développer si peu de joueurs le testaient. Dans cette version proposée, les joueurs n'ont accès qu'à l' aspect "pacifiste" du jeu en pouvant développer l'artisanat, construisant des bâtisses ou bien en explorant les environs. Mais ne vous attachez pas trop à votre vie fictive car de nouvelles mises à jour prometteuses remettrons le monde à zéro, forçant tout le monde à recommencer. Parmis ces mise à jours il y aura le développement de l'aspect social avec la mise en place de marchés et plus tard la possibilité de créer des conflits voir des guerres. Parce que l'artisanat c'est bien mais se taper dessus c'est mieux !Ce jeu est signé Mainframe industries et sera mis en accès anticipé sur Steam à partir du 18 Juin 2024.