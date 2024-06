Reynatis et Neo - The World Ends With You : Un trailer pour le crossover

Publié le Mercredi 5 juin 2024 à 09:30:00 par Clémentine Carrasqueira

Toujours à Shibuya mais à quand à Barbès ?

C'est confirmé ! Voici les derniers visuels du crossover entre les jeux Reynatis et Neo : The World Ends With You. Ce crossover permettra l'inclusion de nouvelles zones, personnages et ennemis inspirés de l'univers de Neo : The World Ends with You dans le jeu Reynatis.Reynatis est un jeu rpg d'action solo où vous utilisez votre magie pour protéger les citoyens dans les rues de Shibuya d'étranges entitées mais attention à ne pas être découvert car les sorciers ne sont pas vraiment vu d'un très bon oeil par la justice.Reynatis est un jeu développé par FURYU Corporation et édité par NIS America et sera disponible le 27 septembre 2024 sur Nintendo Switch, PS4 et PS5 sur Steam