(TEST) Sharkoon Skiller SGH10, un casque gaming Ã  moins de 20 â‚¬

Publié le Mardi 4 juin 2024 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Rien ne sert de se ruiner

Je suis toujours effaré quand je vois mes amis lâcher des liasses de 100 € pour chaque accessoire destiné au PC ou consoles de leur gamin, que je qualifie souvent de "petit con déconnecté de la réalité et du prix des choses". Je n'ai jamais vu l'intérêt de vendre un rein pour des trucs dont ils ne prendront pas soin et qui seront pêtés deux mois plus tard.D'autant plus qu'on trouve du matériel à petit prix tout à fait correct. Pas besoin d'un casque à 300 boules pour jouer à Rocket League et encore moins à Minecraft.Alors gardez vos sous et lisez le test qui suit.