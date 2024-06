Corsairs - La Bataille des Caraïbes : Trailer et dates de sorties

Publié le Mardi 4 juin 2024 à 10:45:00 par Clémentine Carrasqueira

Ohé, du bateau !

Qui n'a jamais rêvé d'être pirate étant enfant ? Eh bien dans Corsairs - La Bataille des Caraïbes vous pourriez bien laisser votre rêve d'enfant se réaliser...ou presque ! Puisque vous incarnez des corsaires mendatés par un gouvernement. Quelle idée d'exercer son droit de pillage de manière légale ?Dans Corsairs - La Bataille des Caraïbes, en solo ou en ligne, vous devrez rejoindre l'une des 5 nations (Française, Danoise, Espagnole, Britannique ou Néerlandaise) et aller imposer votre flotte sur les mers des Caraïbes. Vous devrez pour cela détruire des flottes ennemies, marchander des ressources des les ports, gérer votre équipage et si ça ne suffit pas abordez et détruisez toutes étincelles de vies sur les bateaux ennemis.Le jeu est développé par Fishing Cactus, édité par Microids et trouvable sur Steam . Une sortie est prévue sur PC le 3 Juin 2024 puis sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch en 2025.