Persist Online, un nouveau MMORPG avec des zombies

Publié le Mardi 4 juin 2024 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

The world is yours

CipSoft, qui a déjà travaillé sur des jeux multijoueurs dès 1997 avec Tibia, revient sur le devant de la scène avec un nouveau MMORPG, Persist Online. Avec des zombies. Plein.Les joueurs vont arpenter un monde ouvert et pourront s'allier pour survivre. Sachant que rien ne vaut une bonne trahison des familles quand on veut récupérer une arme ou un équipement avant l'autre. D'ailleurs, le "friendly fire" est activé (autrement, vous risquez de buter vos amis même sans le faire exprès).La formation de guilde de survivants sera aussi possible. Le cycle jour-nuit est actif et vous allez traverser divers biomes. Forêts, montagnes, villes...Le jeu débarque très prochainement en accès anticipé, sur PC, via Steam . Il sera gratuit.