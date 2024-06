- Haunted Bloodlines : l'horreur au manoir

Publié le Lundi 3 juin 2024 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Depuis le temps qu'on vous dit de ne pas aller dans les manoirs...

Les manoirs, c'est flippant et généralement, on n'en ressort pas vivant. Tous les films, les livres et les jeux vidéo vous l'apprennent depuis des lustres. Mais certains continuent d'y aller.Dans Haunted Bloodlines, vous héritez d'un grand manoir paumé au milieu des bois, après la mort de votre père. Une fois sur place, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose de pourri là-dedans... et vous allez essayer de survivre et surtout, de garder votre santé mentale.Le jeu est développé par Iphigames et sort prochainement. Une démo est disponible, pour tester d'ores et déjà le jeu, sur Steam , gratuitement.