- EA Sports F1 24 est sorti

Publié le Lundi 3 juin 2024 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Feu vert

Rappelez-vous : nous vous annoncions la sortie de EA Sports F1 24 pour le 31 mai prochain, sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Vous savez quoi ? Nous sommes le 3 juin. Donc le jeu est sorti.Retrouvez-le en ligne ou dans toutes les bonnes boucheries-charcuteries de France et de Navarre, en boîte, ficelée comme un cochon.Le jeu propose un mode carrière écrit en collaboration avec Max Verstappen. Vous pourrez y incarner un pilote de F2, un pilote ou de F1 ou créer votre propre pilote. Sans oublier tout un tas d'autres modes, solo ou multi, pour jouer tout seul comme un associal ou avec plein d'amis que vous ne connaissez pas mais qui sont forcément des amis, non ?