Silent Hill 2 : gameplay et infos de l'adaptation ciné par Christophe Gans

Publié le Lundi 3 juin 2024 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Du bon et du moins bon

Le remake de SILENT HILL 2 sortira le 8 octobre. Il devrait être disponible sur PC et PS5. Le jeu est d'ores et déjà en précommande. Toutes les infos sont à retrouver sur le site officiel Pour rappel, le jeu tourne autour de James Sunderland, perdu dans la ville de Silent Hill où s'est abattu un épais brouillard. James venait souvent dans la ville avec sa femme Mary, avant qu'elle ne meure. Un retour pour faire son deuil qui va se transformer en cauchemar.Le remake étend certaines zones, introduit une vue par-dessus l'épaule, améliore le système de combat et ajoute des scènes cinématiques pour étoffer l'histoire.Plusieurs vidéos ont été publiées. Le Release Date trailer, que nous avons déjà diffusé, mais aussi une vidéo de gameplay, une interview des comédiens et un dev diary. Les voilà toutes.D'autre part, le réalisateur Christophe Gans, à qui l'on doit le poussif Silent Hill sorti au cinéma en 2006, remet ça avec Return to Silent Hill. Il a donné des nouvelles du projet :