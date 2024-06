Path of Exile 2 dévoile son coop local et donne des infos

Publié le Lundi 3 juin 2024 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Alléchant

Grinding Gear Games a dévoilé de nouvelles infos sur son Path of Exile 2, à sortir cette année sur PC, Xbox Series et PS5. Pour rappel, le jeu sera gratuit.Cet action-RPG proposera du coop local, mais aussi du cross-play. Vous pourrez donc jouer ensemble, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous vous trouvez.Pour les consoles, le jeu a été adapté aux manettes, l'inventaire a été simplifié.Quant au jeu, c'est encore une promenade, mais pas de santé, dans le monde de Wraeclast, en proie à une invasion des forces du Mal. Vous allez donc aller péter des gueules.12 classes de personnages sont prévues, deux pour chaque combinaison de Force, de Dextérité et d'Intelligence. Il sera possible de combiner les compétences de plusieurs classes pour créer son personnage. Chacune des douze classes possède trois spécialisations d'Ascendance, pour un total de 36 classes d'Ascendance.Un nouveau système de gemmes de compétence a été mis au point : 240 gemmes de compétence proposant des bonus actifset 200 gemmes de soutien qui modifient ce bonus sont incluses dans le jeu. Il sera aussi possible de choisir deux spécialisations pour l'arbre de compétences passives.On a hâte.