- Dynasty Worriors Origins : Un trailer et une sortie annoncée pour 2025

Publié le Lundi 3 juin 2024 à 10:45:00 par Clémentine Carrasqueira

1 vs 1000 ? Défi accepté !

Incarnez un héros sans nom et prenez part aux hostilités sur le champ de bataille ! Vous ne pourrez pas reculer et devrez affronter les troupes ennemies et leurs généraux pour réussir votre mission. Seul contre mille sortirez vous vainqueur du conflit ? On parie que oui, parce que le niveau de l'IA est généralement comparable à celui d'un bulot en manque d'oxygène.Pour rappel, Dynasty Worriors Origins est un jeu solo de de combat où vous devrez vous coordonner avec les attaques de vos alliés pour vaincre des vagues d'ennemis. Enchainez les attaques et testez vos réflexes car bien que puissant vous n'êtes pas invincible !C'est un jeu signé KOEI TECMO GAMES qui nous est annoncé pour 2025 avec une page Steam déjà bien remplie !