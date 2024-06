- Goblin Camp : une démo disponible !

Publié le Lundi 3 juin 2024 à 10:30:00 par Clémentine Carrasqueira

Brûlez la forêt pour vous y installer !

Incarnez de petits gobelins bleus qui ne souhaitent qu'une chose, développer leur civilisation ! Dans ce jeu inspiré de la mythologie finlandaise, vous devrez vous aventurer dans une forêt et en exploiter les ressources pour faire évoluer votre village de gobelins.Un jeu de gestion et de stratégie original où vous devrez vous adapter et survivre aux saisons et à votre environnement ainsi que vous protégez des esprits et autres créatures. Vous pourrez aussi brûler des parcelles de forêt pour établir vos campements, attention cependants au sens du vent pour ne pas créer de tornade de feu !Le jeu est développé et et édité par Korppi Games Ldt et une démo est disponible gratuitement du Steam . Un jeu reposant et suprenant qui ne vous lassera pas d'aussi tôt !