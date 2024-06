- Ghost Teen Escape from Limbo : Une sortie prÃ©vue pour le 5 Juin 2024

Publié le Lundi 3 juin 2024 à 12:00:00 par Clémentine Carrasqueira

Être entre la vie et la mort n'a jamais été aussi fun !

Xbox One et Xbox Series X|S.

Incarnez un jeune adolescent entre la vie et la mort qui essaye de revenir parmis les vivants. Pour cela rien de plus simple ! Il vous suffira de parcourir 50 niveaux. Vous y parviendrez en jonglant entre agilité, logique, réincarnation et suicides pour acquerir votre forme fantomatique et passer les obstacles qui se dresseront sur votre chemin !Les graphismes dans un style rétro en pixel art noir et blanc aident à projeter une ambiance morose, trouvez un moyen de revenir en vie ou vous tomberez dans le néant de tous ces pixels noirs pour l'éternité.Ghost Teen Escape from Limbo est un jeu de plateforme solo avec des énigmes assez classiques, mais indémodables, et une difficulté croissante. Ce qui fait sa particularité est l'alternance entre votre forme humaine et spectrale que vous devrez utiliser pour changer le gameplay et vous débloquer.Ghost Teen Escape from Limbo est développé par Derik D.F et édité par Eastasiasoft Limited. Une sortie est prévue le 5 Juin 2024 sur Steam à 4,99 € sur PC, Switch, PS4, PS5,