- Eyes of War : Disponible en accès anticipé !

Choisissez un des quatres guerriers et imposez votre souveraineté à vos adversaires ! Eyes of War est un jeu dans lequel vous devrez améliorer votre château et campement afin de développer votre nation. Pour cela, vous devrez combattre d'autres royaumes au cours de guerres dans le mode "Strategy" ou bien vaincre votre opposant en un contre un dans une arène dans le mode "Arena".Eyes of War est un jeu jouable en solo ou en coopération en ligne. Mettez en place des stratégies avec vos alliés pour étendre votre empire et récupérez des ressources. Les personnages proposés vous permettent d'obtenir des avantages différents lors du développement de votre nation, alors choisissez bien !Contrairement à beaucoup de jeux du genre, vous pouvez à n'importe quel moment prendre part à la bataille en prenant le contrôle de votre personnage et combattant en temps réel à la troisième personne au sein de votre armée. Disputez vos ressources en prenant part à des conflits en ligne en temps réel.Si votre truc c'est plutôt le combat au corps à corps, le mode Arena est fait pour vous ! Combattez dans l'arène contre des ordinateurs ou bien de vrais joueurs et imposez votre force aux yeux de tous.Le jeu est édité et développé par Good Mood Games et est disponible en accès anticipé sur Steam au prix de 14,99 €. Une démo y est aussi disponible gratuitement.