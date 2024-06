Fireside, le gentil jeu d'aventure narrative, sort aujourd'hui

Publié le Mardi 4 juin 2024 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Mimi et sympa

Développé par le studio indépendant Emergo Entertainment et édité par Nordcurrent Labs, le jeu Fireside est un jeu d'aventure narratif présenté comme "réconfortant" par ses créateurs.Une histoire "feel good" qui se déroule dans un monde où la magie est le quotidien des habitants. Vous allez rencontrer des gens, discuter avec, vous faire des amis, découvrir leurs aspirations, leurs quêtes, mais aussi explorer les environs, trouver des objets, faire du troc...Vous pourrez aussi développer votre habitat grâce aux matériaux trouvés lors de vos aventures.Le jeu est, de plus, résolument non-violent. Il sort ce soir, sur Steam . Une démo, pour tester le jeu, est d'ores et déjà téléchargeable.