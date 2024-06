(TEST) King Arthur: Legion IX (PC)

Publié le Lundi 3 juin 2024 à 12:15:00 par Cedric Gasperini

T'as un joli sourire

C'est peut-être lié à un traumatisme d'enfance enfoui dans les limbes de ma mémoire et dont je n'ai plus aucun souvenir conscient. Ou à une aversion pour la mode allemande. Mais je déteste les sandales. Alors attention, hein, c'est très joli porté par un joli pied féminin joliment manucuré. Mais il faudrait me payer très cher, ou me torturer (et encore) pour que j'en porte.Par contre, la jupette, je n'ai rien contre.Alors imaginez maintenant des morts-vivants en jupette, avec des sandales.Ça chie la classe, non ?