Vorax : le jeu d'horreur immonde débarque le 18 juillet

Publié le Mardi 4 juin 2024 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Prévoyez des sacs à vomi

Développé par IndieGala, Vorax est un jeu de survie et d'horreur en monde ouvert. Un jeu du genre immonde et dégueulasse. Il débarque le 18 juillet, sur Steam , en accès anticipé.Le jeu vous entraîne sur une île méditerranéenne. Vous êtes un scientifique envoyé sur place pour étudier la mystérieuse transformation des habitants en créatures agressives. Et rapidement, vous voilà seul, la nuit. Sans équipement et sans nourriture.Le jeu se veut immonde, violent, sanglant, bref, tout pour vous mettre à l'aise et vous ouvrir l'appétit.