Necrophosis, le jeu d'horreur artistique, en dÃ©mo

Publié le Mardi 4 juin 2024 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Gênant au possible

Necrophosis est un jeu d'horreur qui se déroule dans un monde à l'influence artistique du peintre, photographe et sculpteur polonais Zdzislaw Beksinski. Le jeu est développé par Dragonis Games, studio de développement indépendant qui a déjà publié des jeux tels que The Shore ou Eresys.Dans un monde horribles, emprunt de surréalisme malsain, cauchemardesque et captivant, vous allez tenter de vous échapper.Le gameplay est à base d'exploration, d'observation et de puzzles à résoudre. Vous allez y croiser des créatures totalement hallucinantes et repoussantes...Bref, un jeu à ne pas mettre entre toutes les pupilles. A découvrir plus en détails sur Steam . La date de sortie n'a pas été donnée, mais il est annoncé "prochainement" et, surtout, une démo est déjà disponible.