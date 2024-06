Nymphomaniac - Sex Addict : Une sortie annoncée pour le 29 juillet 2024

Publié le Mardi 4 juin 2024 à 10:30:00 par Clémentine Carrasqueira

Vydija, une travailleuse du sexe qui a fait de sa passion son métier. Ce jeu qui s'inscrit dans le genre tranches de vie où vous devrez gérer travail, rencontres et détente tout en faisant attention de ne pas inviter un meurtrier ou un pervers dans votre appartement ! Restez vigilant.Nymphomaniac - Sex Addict se présente comme un jeu de gestion et d'action. Il vous faudra trier vos partenaires potentiels et vérifier vos clients afin de rester en vie et de les emmener dans votre chambre rouge pour y passer un bon moment. Un système d'évènements aléatoire de cinématiques interactives et divers mini-jeux permet de débloquer des bonus. Le jeu promet de la customisation de personnage et une large variété d'accessoires pour satisfaire un maximum de fantasmes, on attend cependant toujours l'annonce pour le costume licorne !Ce jeu n'est pas censuré et contient des scènes à caractères sexuels et violentes, il est donc à destination d'un public adulte et averti.Une version du jeu en accès anticipé sera disponible à partir du 29 Juillet 2024 sur Steam.