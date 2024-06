Hot Blood : Une sortie du jeu prÃ©vue pour le 2 Juillet 2024

Publié le Mardi 4 juin 2024 à 11:45:00 par Clémentine Carrasqueira

Si ton copain s'enfuit face à des zombies c'est un red flag

Hot Blood est un jeu dans lequel vous incarnez Roxy, une jeune adulte en rendez-vous galant avec son copain au centre commercial. Cependant que faire lorsque une horde de zombies arrive et fait fuir votre compagnon pendant votre séance shopping ? Pleurer ? S'enfuir ? Le remplacere par un zombie moins trouillard ? Rien de tout ça pour notre héroïne qui va décider d'éclater chaque zombie qui se dressera entre elle et son petit copain.Dans ce jeu solo aux graphisme 3D dit low-poly, vous devrez gérer des hordes de zombies en comabattant avec vos poings ou des armes improvisées. L'exploration sera aussi importante pour découvrir des zones pour avancer dans l'histoire mais aussi pour débloquer des bonus comme des tenues supplémentaires.Le jeu est développé par DEKLAZON et édité par Eastasiasoft Limited. Il sera disponible sur Nintendo Switch, PlayStation 4 et PlayStation 5 le 2 Juillet 20204 sur Steam au prix de 9,99 €.