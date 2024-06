OutRage - Fight Fest : Une sortie annoncÃ©e pour le 16 Juillet 2024

Publié le Mardi 4 juin 2024 à 11:15:00 par Clémentine Carrasqueira

Ce qu'on aimerait tous faire à notre patron

Éclatez la tête de vos amis grâce au jeu OutRage : Fight Fest (et uniquement dans le jeu) ! Le but ? Être le dernier debout en assénant des coups de poings, jetant vos adversaires et en utilisant tout ce qui se trouve à proximité comme arme.En ligne jusqu'à 16 joueurs ou bien en local jusqu'à 4 joueurs, tout est prévu pour que vous puissiez vous battre à longueur de journée. Le jeu dispose d'un mode battle royal mais vous pouvez aussi jouer en équipe contre d'autres joueurs. Malheureusement pas de sang, les graphismes cartoonesques adoucissent le trait vous donnant un autre jeu sur lequel défier votre petit frère pour déterminer qui fera la vaisselle.Le jeu est signé Hardball Games et bien que la démo soit déjà disponible, vous pourrez obtenir OutRage : Fight Fest sur Steam à partir du 16 Juillet 2024.