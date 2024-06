Kena - Bridges of Spirits : BientÃ´t disponible sur les consoles Xbox

Publié le Mardi 4 juin 2024 à 11:00:00 par Clémentine Carrasqueira

Les Rots sont quand même très mignons

Kena : Bridge of Spirits sera enfin disponible sur Xbox Series X|S et Xbox One le 15 Août 2024 après plus de 2 ans d'attente !Kena : Bridge of Spirits est un jeu narratif et d'exploration dans lequel vous devrez résoudre des casse-têtes et combattre des esprits pour faire avancer l'histoire. Il est d'abord sorti en 2021 sur PC, Playstation 4 et 5 mais arrive enfin sur Xbox Pour se faire pardonner de l'attente, le studio fournira sur ces versions des petits bonus comme un dossier des bandes sons, un nouveau skin pour votre arme et des chapeaux sur le thème Pirate pour habiller les Rots, vos petits compagnons lors de cette aventure.Le jeu est signé Ember Lab et si vous n'avez pas envie d'attendre plus longtemps vous pouvez toujours le retrouver sur sa page Steam au prix de 39,99 €.