Songs of Silence : AccÃ¨s anticipÃ© Ã  partir du 4 Juin 2024

Publié le Mardi 4 juin 2024 à 11:30:00 par Clémentine Carrasqueira

Hello Darkness my old friend

Songs of Silence est un jeu de stratégie dans lequel vous menez une campagne de croisade. Votre but sera de fortifier vos campements pour encaisser les attaques de vos concurrents et d'étendre votre territoire. Pour cela rien de tel qu'une bonne guerre ! Utilisez bien vos cartes d'invocations sur le champ de bataille pour annihiler l'ennemi.Songs of Silence propose des campagnes solo ou en ligne. Une partie peut se terminer en une après midi mais plusieurs cartes sont proposées allongeant la durée de vie du jeu. Néanmoins seulement quatres cartes seront disponibles pendant la période d'accès anticipé. Quatres autres seront débloqués en automne 2024 lors de la sortie officielle du jeu.Le jeu est développé et édité par Chimera Entertainment et est disponible en accès anticipé à partir du 4 Juin 2024 sur Steam au prix de 39,99 €. La sortie oficielle du jeu est annoncée pour l' automne 2024.