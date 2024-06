Saloon Simulator Prologue : Une sortie prévue pour le 5 Juin 2024

Publié le Mercredi 5 juin 2024 à 10:00:00 par Clémentine Carrasqueira

Yeehaw !

Saloon Simulator Prologue est un jeu dans lequel vous devrez restaurer un saloon se trouvant aux USA au XIXème siècle après la guerre civile. Mais attention, tous vos clients ne seront pas que de gentils Cow-Boys et il vous faudra gérer les débordements pour ne pas faire fuir votre clientèle.Dans ce jeu vous devrez réparer et customiser votre saloon mais aussi servir et assurer la protection de vos clients. Un système de points de réputation a aussi été implanté dans le jeu alors pas le droit à l'erreur où vos clients iront voir ailleurs. Cependant le jeu n'est pas basé autour du combat de petites frappes qui pourraient semer le trouble dans votre saloon (sinon le jeu s' appellerait Sheriff Simulator Prologue) et votre gameplay principal sera surtout de bien doser vos boissons et de créer de bons petits plats à ajouter à la carte de votre saloon. Plusieurs interactions avec des PNJ sont aussi au rendez-vous mais lesquels seront vos alliés et lesquels seront vos ennemis ?Saloon Simulator Prologue est un jeu développé par Glivi Games et édité par RockGames et qui sera disponible gratuitement sur Steam le 5 Juin 2024.