- Gestalt - Steam & Cinder : Une sortie prévue le 16 Juillet 2024

Publié le Lundi 15 juillet 2024

Parfois la vie ressemble à une balle perdue

Incarnez Aletheia et luttez pour la survie de l'humanité ainsi que pour percer les secrets de Canaan, la Cité à vapeur. Affrontez des armées de golems mécaniques, chassez des monstres dans des profondeurs oubliées et déjouez les plans des surveillants corrompus de Canaan, les Comitiums.Gestalt: Steam & Cinder est un RPG solo de plateforme, d'action et d'exploration. Pour avancer dans le jeu il vous faudra explorer les environs et faire des quêtes. Vous affrontez des boss et des monstres. Vous pouvez améliorer votre personnage et recruter de nouveaux alliés pour vous aider dans votre quête.Gestalt: Steam & Cinder est un jeu développé par Metamorphosis Games et édité par Fireshine Games. Le jeu sortira sur Steam le 16 juillet 2024.