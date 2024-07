(Test) du jeu SCHiM

Publié le Jeudi 18 juillet 2024 à 11:30:00 par Clémentine Carrasqueira

Un SCHiM dans la ville

Dans ce jeu, nous suivons un humain, que nous allons stalker tout au long de sa vie, dans les hauts comme les bas. Des premiers pas, à la première copine, au premier boulot… au premier licenciement.Lors d’une chute, nous, son SCHiM, à savoir une petite créature ne vivant que dans l'ombre, allons être détaché de lui.Déçu de ne plus avoir notre Truman Show personnel, nous décidons de partir à sa recherche. Passant d’ombres en ombres, notre but est de le rattraper et de nous fusionner pour ne former qu’un, avec son consentement évidemment.