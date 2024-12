Shadow Labyrinth, un nouveau jeu d'action-plateformes avec... Pac-man

Publié le Lundi 16 décembre 2024 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Il a changé, Pac-Man

Shadow Labyrinth est un nouveau jeu d'action-plateformes qui a été annoncé par Bandai Namco. Il se droule dans un univers SF inspiré de la franchise Pac-man.Prévu pour 2025 sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch, Shadow Labyrinth vous met dans la peau d'un personnage qui porte le nom de Swordsman n°8. Se réveillant sur une planète ravagée par la guerre et infestée de monstre, notre héros va faire équipe avec Pac-Man (appelé Puck).Le jeu propose un mélange d'action, de combats, de plateformes et de labyrinthe à la Pac-Man.Une bande-annonce vous en apprendre plus sur cet étrange univers :