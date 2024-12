Okami 2 annoncé par Capcom

Publié le Lundi 16 décembre 2024 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Elle a vu le loup

Sorti en 2006, Okami a réussi à atteindre une belle notoriété et reste un de ces titres phares qui ont bercé la jeunesse de nombreux joueurs.Poétique, Okami s'inspire des légendes nippones. Il vous raconte l'histoire d'Amaterasu, la déesse du Soleil et de la Lumière, réincarnée en un grand loup blanc (Shiranui) dans le but de rétablir les couleurs d'un monde envahi par les ténèbres, corrompu par Yamata-no-Orochi, le dragon-démon. Elle va être aidée par Issun, un petit être et son pinceau magique.Cette suite sera dirigée par le créateur d'origine, Hideki Kamiya.Aucune date de sortie. Le jeu n'a pas même encore de nom définitif.