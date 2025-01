Fretless - The Wrath of Riffson s'offre Andrew Huang

Publié le Mardi 21 janvier 2025 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Hein ? Qui ?

Andrew Huang, producteur et musicien éclectique, star des réseaux avec quelques 2,3 millions d’abonnés, sera inclus en tant que personnage non-joueur allié dans le jeu Fretless - The Wrath of Riffson.Une info qui n'est qu'un prétexte pour vous reparler du jeu qu'on suit de près.Le jeu est édité par Playdigious, éditeur indépendant français de jeux vidéo, et sortira dans le courant de l'année sur PC. Ce RPG musical, avec des combats à grands coups de riffs d'instruments de musique légendaires, se jouera au tour par tour.Vous y incarnez Rob, un musicien bien décidé à restaurer l'harmonie dans un monde désaccordé et corrompu, aux mains du terrible Rick Riffson, patron de Super Metal Records.A vous de redonner vie au monde avec vos notes et affronter des ennemis à grands coups de riffs de guitare.