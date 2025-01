Path of Exile 2 : le patch 0.1.1 est sorti

Publié le Lundi 20 janvier 2025 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Quelques petites nouveautés

Sorti en accès anticipé depuis un peu plus d'un mois maintenant, Path of Exile 2 s'offre une mise à jour. Le patch 0.1.1 vient en effet de sortir.Ce patch ajoute de nouvelles cartes, de nouveaux checkpoints, des changements sur les monstres, des corrections de bugs, des modifications sur les monstres et de nouveaux environnements.Pour rappel, le jeu vous entraîne dans le monde de Wraeclast, envahi par les forces du Mal. Vous allez former une équipe de héros, au fil de votre aventure et de vos rencontres, dans le but de ramener la paix. Votre mission sera de retrouver la Graine de Corruption et faire barrage au Compte d'Ogham qui cherche à asseoir sa domination lugubre sur le monde.Le voyage mènera les héros dans les forêts d'Ogham, les plaines du désert de Vastiri et les ruines de la jungle d'Utzaal, une ancienne cité du Vaal.Une nouvelle vidéo a été dévoilée quant aux changements apportés par le patch.