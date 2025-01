Tales of Graces f Remastered est sorti

Publié le Lundi 20 janvier 2025 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Les malheurs de Sophie

Bandai Namco vient de sortir Tales of Graces f Remastered sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch et PC. Pour rappel, il s'agit d'une version modernisée du jeu Tales of Graces sorti en 2009 sur Nintendo Wii et PS3.Il raconte l'histoire d'Asbel, qui rencontre un jour une fille amnésique qu'il décide de nommer Sophie. Bien des années plus tard, dans le Royaume d'Ephinea, Absel est devenu l'ami de Richard, prince du pays de Windor. Un jour, ils sont attaqués par un monstre. Sophie se sacrifie pour les sauver... Asbel décide alors de s'enroler dans l'académie des Chevaliers...Ce JRPG remastered débarque avec plus de 80 DLC déjà disponibles pour le jeu...