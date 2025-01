EA Sports FC 25 : découvrez l'équipe de l'année !

Publié le Lundi 20 janvier 2025 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

N'importe quoi...

Vosu avez voté pour élire les meilleurs joueurs de l'année, selon les joueurs disponibles dans EA Sports FC 25. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que vous n'y connaissez pas grand-chose au football, en fait.Vous avez élu un crétin (je vous laisse essayer de trouver lequel, même si, en réalité, il doit y en avoir plusieurs) et surtout, des joueurs qui n'ont pas spécialement brillé cette année, alors que d'autres auraient vraiment mérité d'être dans le classement.Enfin bref, c'est n'importe quoi.On vous laisse découvrir l'image de l'équipe de l'année :Vous pouvez aller piocher plus d'infos sur le site officiel du jeu