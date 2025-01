Publié le Vendredi 17 janvier 2025 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

70 000, ça fait du monde...

Jeu de stratégie en temps réel se déroulant dans un univers de Dark Fantasy, Age of Darkness: Final Stand est sorti en version finale après plus de deux ans en accès anticipé.Notez que nous l'avions testé , et apprécié, à l'époque.Développé par Playside Studios, Age of Darkness: Final Stand se déroule dans un monde enveloppé par un brouillard sans fin. Un mal en surgit la nuit et vous attaque sans discontinuer. Il va donc falloir travailler le jour pour récupérer des ressources, préparer vos défenses et recruter une armée pour combattre les cauchemars de la nuit.La version finale propose une campagne de 10 missions, un mode multi en coop, un mode survie et une technologie permettant d'afficher plus de 70 000 unités à l'écran en même temps. Oui, vous avez bien lu...3 factions, chacun ayant ses propres héros, sont proposés.Le jeu est disponible sur Steam