- Until Dawn : La mort sans fin, découvrez la bande-annonce du film

Publié le Vendredi 17 janvier 2025 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Ça va me faire flipper cette merde

Sony Pictures et PlayStation Productions ont dévoilé la bande-annonce du film Until Dawn : La mort sans fin. Il s'agit d'un film inspiré du jeu Until Dawn, sorti en août 2015.Il ne s'agit pas d'une adaptation, puisque l'histoire est nouvelle et les personnages également.Le film est réalisé par David F. Sandberg (Annabelle 2 : La Création du mal, Dans le noir). Gary Dauberman(ÇA, la série Annabelle, la série La nonne) est au scénario. Avec Ella Rubin, Michael Cimino, Ji-young Yoo mais aussi Peter Stormare.Sortie prévue pour le 23 avril.Ce film d'horreur raconte l'histoire d'un groupe de jeunes à la recherche de la soeur d'une d'entre eux. Ils vont débarquer dans un endroit où les gens disparaissent.Et meurent.Et revivent encore.