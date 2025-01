- BLEACH Rebirth of Souls dévoile une bande-annonce

Publié le Vendredi 17 janvier 2025 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Princess Bleach ?

Une nouvelle bande-annonce de BLEACH Rebirth of Souls a été dévoilée dans laquel vous allez découvrir les fonctionnalités du jeu, dont le système de combat qui repose sur un triple concept, à savoir Attaque, brise-garde et garde. Il faudra bien gérer les contres, mais aussi sa distance, pour venir à bout des ennemis, mais aussi gérer son éveil, qui permettra de débloquer un nouveau potentiel, améliorer ses stats et accéder à de noubelles actions dans l'espoir d'inverser le cours d'un combat.Le jeu suit l'histoire d’Ichigo Kurosaki depuis l’arc narratif Substitute Soul Reaper jusqu’à la conclusion de l’arc narratif Arrancar. Un mode permet même de suivre le jeu via les yeux de chaque personnage et proposer des histoires secondaires.BLEACH Rebirth of Souls sortira en 2025 sur Xbox Series X et Series S, PS4/PS5 et PC. Le jeu est tiré du manga d’action et de combat très populaire publié de 2001 à 2016 dans Weekly Shonen Jump, qui a donné une série d’animation diffusée à la télévision de 2004 à 2012 et quatre longs métrages.