Crashlands 2 débarque sur PC et mobiles le 10 avril

Publié le Jeudi 16 janvier 2025 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Tout le monde tombe un jour

Crashlands 2 est un petit RPG en monde ouvert, développé par Butterscotch Shenanigans. Le premier jeu a été téléchargé plus de 1,8 million de fois.Il vient d'être annoncé pour le 10 avril sur PC et mobiles.Vous y incarnez le porte-parole du service de recrutement du Bureau of Shipping. En plein burnout, vous décidez de prendre quelques jours de repos sur la planète Woanope pour rendre visite à vos amis. Mais un événement improbable vous fait vous écraser dans une région sauvage et inexplorée...Ayant survécu au crash, vous allez tenter de survivre. Vous allez devoir aider des aliens face à des monstres impitoyables qui, en échange, vous fourniront de quoi créer de nouveaux objets, construire une maison, pêcher, cultiver des plantes...