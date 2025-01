Eldrador Creatures: Shadowfall sort le 6 mars

Publié le Jeudi 16 janvier 2025 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Un jeu qui fait Schleich

Sorti en 2020, Eldrador Creatures s'offre une suite : Eldrador Creatures: Shadowfall. Le jeu est signé Wild River Games et met en scène des figurines de la marque Schleich.Il sortira le 6 mars sur PS4, PS5, PC et Nintendo Switch.Les joueurs devront sauver le monde face à une menace qui envoie des monstres. Entre humour et action, les combats au tour par tour sont destinés à un large public. Le jeu se veut autant sympathique pour les novices que pour les habitués du genre.On vous laisse découvrir ça en vidéo :