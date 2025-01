Monster Hunter Now x Monster Hunter Wilds : la collaboration exclusive !

Publié le Mercredi 15 janvier 2025 à 10:45:00 par Inès Pouille

Faut dire, ça se fête.

Niantic a d'ores et déjà annoncé que Monster Hunter Now se targuera d'une collaboration événementielle à durée limitée avec Monster Hunter Wilds, le prochain jeu phare de la licence qui sort le 28 février prochain.Dès le 3 février à 9h, et jusqu'au 31 mars à 23h59, une flopée de quêtes événementielles à durée limitée permettront de récupérer divers objets et équipements spéciaux en jeu, mais également des récompenses spéciales, comme un code cadeau à utiliser dans Monster Hunter Wilds afin d'y obtenir des objets.Bien qu'aucune confirmation n'a été donné à ce sujet, il n'est pas irraisonnable d'imaginer que ces quêtes devraient permettre d'introduire un ou plusieurs nouveaux monstres du jeu à venir.On connait déjà une partie des récompenses obtenables durant l'événement, qui comprend : le fameux code cadeau utilisable sur MHWilds, un équipement spécial arborant le logo de MHWilds, un fond de Carte Guilde MHWilds, ainsi que des kits d'amélioration d'armes et armure (matériaux).Ce sera aussi l'occasion pour plusieurs nouveaux packs exclusifs de faire leur apparition dans la boutique pendant la durée de l'événement.Pour plus d'informations, nous vous invitons à consulter le blog officiel : https://monsterhunternow.com/fr/news/collab-jan2025