Publié le Mercredi 15 janvier 2025 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

A tester ?

On vous en parlait hier, et d'ailleurs notre preview est en ligne , Hyper Light Breaker est sorti en accès anticipé sur Steam . Le jeu se déroule dans le même univers que le jeu à succès Hyper Light Drifter, sorti en 2016.Il s'agit cette fois d'un roguelite coopératif en 3D.En coop à 3, vous allez tenter de battre le Roi des abysses. Avant ça, il vous faudra affronter de nombreux ennemis, dont des boss puissants, le tout dans des niveaux générés aléatoirement.Dash, overboard et planeur vous aideront à traverser les obstacles qui se dressent devant vous.