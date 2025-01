- Lirai, un jeu d'action annoncé pour cette année

Publié le Mardi 14 janvier 2025 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Where is Brian?

Lirai est un jeu d'action développé par le studio Cryorbis Studio, qui se déroule dans un monde post-apocalyptique. Et ça veut dire qu'il y a des zombies et des démons.En vue extérieure, vous allez déambuler dans la peau de Brian - oui, je sais, ça craint - un chevalier, dernier espoir de l'humanité.A l'aide de vos armes et de vos pouvoirs, vous allez vous lancer dans d'innombrables combats. Votre but ? On suppose que c'est d'atteindre la cuisine.Bah oui. Brian is in the kitchen...Sortie sur PC, en 2025.