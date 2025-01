- Ys Memoire: The Oath in Felghana est sorti

Publié le Lundi 13 janvier 2025 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

20 ans après

20 ans nous séparent depuis la première sortie du jeu en 2005 sur PSP et ce remaster qui vient de sortir sur PS5, PS4 et Nintendo Switch.Le jeu Ys Memoire: The Oath in Felghana bénéficie de graphismes améliorés et de modes de difficulté supplémentaires, voix et des musiques bonus. Un mode permet de choisir entre les nouveaux ou les anciens graphismes.Dans ce JRPG, nous allons découvrir l'histoire d'Adol et son compagnon Dogi revenant à Felghana, une contrée d'où ils sont partis il y a 8 ans. Désormais habitée par des monstres de toutes sortes, ce pays est aussi dirigé par un seigneur avide de pouvoir qui exploite ses habitants. Les deux amis vont devoir surmonter les épreuves et les complots afin de rétablir l’ordre et le bonheur au sein du royaume.