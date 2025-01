- Montezuma’s Revenge - The 40th Anniversary Edition débarque cette semaine

Publié le Lundi 13 janvier 2025 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Ça ne nous rajeunit pas

Sorti en 1984 sur Apple II, Atari 2600, Colecovision et j'en passe, Montezuma’s Revenge est l'un de ces jeux qui ont marqué l'Histoire.Entre plateformes et labyrinthe, le tout dans une ambiance de jungle/grotte sud-américaine, vous allez pouvoir redécouvrir le plaisir de ce hit via un remake pour fêter les 40 ans de sa sortie.Montezuma’s Revenge - The 40th Anniversary Edition arrive sur Steam le 16 janvier.Il s'agit d'un reboot en 2,5D, mais pas le premier reboot puisqu'il en existe déjà un sorti il y a 4 ans En tout cas, une centaine de salles vous attendent, pleines de pièges et d'ennemis. Le jeu sera vendu 19,99 €.